Księżna Kate na jednej z uroczystości na słynnym uniwersytecie St. Andrews miała na sobie koronkową suknię Temperly London. Długa kreacja z dekoltem to koszt...bagatela 16,500 złotych. Do tego atłasowa kopertówka Alexandra McQueena z kokardą za prawie 9 tysięcy złotych. Model ten z gładkim zapięciem, a nie z czaszką stworzony został specjalnie dla niej. A do tego czarne szpilki "Cosmic" Jimmiego Choo za ok. 2,5 tysiąca złotych.

Całość wyglądała bosko, zresztą jak zwykle. Księżna Kate po prostu ma klasę! Nieważne, czy jest to ciuch z sieciówki, czy szyta na zamówienie kreacja, Kate Middleton we wszystkim wygląda pięknie.

