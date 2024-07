Dla wielu wakacje pozostały już tylko miłym wspomnieniem, pogoda nie nastraja raczej optymizmem, a nawet kalendarzowe lato chyli się ku końcowi. Dlatego na początek dnia przynosimy wam trochę słońca, plaży i palemek od chłopaków z The Cool Kids. Doskonale wiedzieli co zrobić z wakacyjnym fantem i wypuścili nowy singiel o bardzo wymownym tytule "Summer Jam". Klip pochodzi z płyty "When Fish Ride Bicykles".

Widzimy tu klasyczną imprezę w basenie, dużo dziewczyn, bańki mydlane no i ryby, tylko bez rowerów. Mówiąc krótko - sama esencja wakacji. Podoba wam się ten teledysk?

chimera