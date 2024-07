Na warszawskim Stadionie Narodowym po raz kolejny odbył się jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce - Orange Warsaw Festival. W ciągu 3 dni na 2 scenach zagrały gwiazdy niemal każdego rodzaju muzyki, co przyciągnęło niewyobrażalną ilość ludzi, a w tym gwiazdy. Na festiwalowej ściance pozowały m.in. Maja Bohosiewicz. Młoda aktorka w ultra krótkiej tunice i wysokich kozakach wyglądała sexy. Do tego wianek z warkocza i bomber - look festiwalowy, ale w miejskim stylu.

Natalia Klimas wybrała na tę okazję zielonego bombera - fleka i różową szminkę. Zaś najbardziej casualowo wyglądałą Anna Dereszowska. Gwiazda w dżinsach i bluzie na suwak wyglądała dziwnie. Jednak przyzwyczaiłyśmy się do bardziej stylowych looków aktorki.

