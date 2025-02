Jeremiasz "Jez" Szmigiel był znany z udziału w reality show "Warsaw Shore", emitowanym przez MTV Polska. 15 lutego 2025 roku znaleziono jego ciało w Warszawie. W związku z nagłą śmiercią celebryty Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wszczęła postępowanie wyjaśniające.

Informacja o śmierci Jeza z "Warsaw Shore" wstrząsnęła jego fanami oraz uczestnikami programu. Wiele osób zaczęło spekulować na temat okoliczności zdarzenia, zastanawiając się, czy do tragedii mogły przyczynić się osoby trzecie.

Jak informuje portal Pudelek.pl Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz podjęła działania w celu wyjaśnienia przyczyny zgonu Jeremiasza Szmigiela. Przeprowadzono sekcję zwłok, która miała pomóc w ustaleniu, czy do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Według ustaleń sekcji zwłok nie znaleziono dowodów świadczących o udziale osób trzecich w śmierci Jeza. Prokuratura wciąż prowadzi postępowanie, aby wykluczyć wszelkie inne możliwości i dokładnie ustalić przyczynę zgonu.

Sekcja zwłok została przeprowadzona, wstępne badania nie pozwalają na stwierdzenie, by do zgonu zmarłego przyczyniły się osoby trzecie

Sekcja zwłok została przeprowadzona, wstępne badania nie pozwalają na stwierdzenie, by do zgonu zmarłego przyczyniły się osoby trzecie

Śmierć Jeremiasza Szmigiela poruszyła jego bliskich, znajomych oraz fanów. Szczególnie emocjonalnie zareagowała jego partnerka, Oliwia Dziatkiewicz, która opublikowała wzruszający wpis w mediach społecznościowych, upamiętniając Jeza i wyrażając swój smutek.

Wiem, że czekacie na mój głos. Jest mi ciężko, jestem na mocnych lekach i terapii. Nikomu nie życzę takiego bólu, jaki teraz przeżywam po stracie ukochanej osoby. W mediach aż szumi, co jest to dla mnie ciężkim widokiem, bo każdy detal mojego życia przypomina mi o nim, lecz chcę wam napisać raz na zawsze i więcej się nie wypowiadać. Jez zmagał się z bardzo ciężką depresją i mocnymi emocjami, z którymi staraliśmy się walczyć. Jeśli macie taką możliwość, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Pamiętajcie, że z każdej sytuacji zawsze jest wyjście i nie dajcie swoim demonom przejąć nad sobą kontroli. Bardzo was proszę, dajcie Jezowi odejść w pokoju, na który zasługuje, a mi stanąć na nogi, choć nie wiem, ile zajmie mi to czasu. Kocham Cię Jez, na zawsze w moim sercu

- napisała na Instagramie dziewczyna Jeza.