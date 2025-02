W niedzielny wieczór stacja MTV potwierdziła smutne doniesienia o śmierci jednego z bohaterów reality show "Warsaw Shore". Jeremiasz "Jez" Szmigiel odszedł w wieku 30 lat. W sieci natychmiast pojawiło się wiele wpisów, w tym liczne spekulacje na temat przyczyn jego śmierci. Na falę plotek i komentarzy ostro zareagowała Ewel0na, jego koleżanka z programu, która zaapelowała o szacunek dla rodziny i bliskich zmarłego.

Ewel0na apeluje po śmierci Jeza z "Warsaw Shore"

Ewel0na, jedna z byłych uczestniczek "Warsaw Shore", opublikowała emocjonalny wpis po śmierci Jeremiasza Szmigla, w którym stanowczo potępiła szerzenie niepotwierdzonych informacji. Skrytykowała osoby, które według niej "żerują na tragedii" i wypowiadają się publicznie, mimo że nie miały bliskiego kontaktu z Jeremiaszem.

Moi drodzy… Tak, to prawda… odszedł od nas nasz kolega Jez. Jest to ogromna tragedia dla nas wszystkich. Zaprzestańcie powielania plotek i nieprawdziwych informacji związanych z tą sytuacją! Obrzydliwe jest chodzenie do mediów i wypowiadanie się na takie tematy przez osoby trzecie, które „razy były na afterze” z kimś albo nawet nie znały Jeremiasza a komentują i wypowiadają się publicznie, by tylko o nich napisać. - napisała w oświadczeniu.

Podkreśliła, że to rodzina powinna przekazywać informacje o jego śmierci, a nie influencerzy szukający atencji.

Do mnie media dobijają się, piszą i dzwonią od wczoraj a ja milczę. Dlaczego? Dlatego, że szanuję ból i cierpienie rodziny i najbliższych i uważam, że nie jestem osobą kompetentną do przekazywania takich informacji komukolwiek. To właśnie rodzina i najbliżsi są od informowania Was co się stało. To od nich powinny wypłynąć jakiekolwiek informacje na ten temat a nie od żadnych choć chwilowej atencji influencerek(...) Sory ale dla mnie to jest po prostu żerowanie na czyjejś tragedii i okazanie totalnego braku empatii - dodała.

Ewel0na zwróciła się także do internautów, którzy atakują Oliwię, dziewczynę zmarłego influencera. Ostrzegła, że hejt w tak trudnym momencie może doprowadzić do kolejnej tragedii. Wezwała fanów do okazania empatii i postawienia się w sytuacji rodziny zmarłego.

Uszanujcie uczucia najbliższych w tym Oliwii, zaprzestańcie hejtu na nią, bo takim bezczelnym pisaniem możecie doprowadzić do kolejnej tragedii!! Gdzie się podziała Wasza empatia ludzie? - podkreśliła.

Nie żyje Jeremiasz "Jez" Szmigiel z "Warsaw Shore"

Jeremiasz "Jez" Szmigiel, uczestnik programu "Warsaw Shore", zmarł w wieku 30 lat. Informację o jego śmierci przekazała stacja MTV, 16 lutego, na swoim profilu na Instagramie. Szmigiel dołączył do "Warsaw Shore" w 2021 roku podczas 15. sezonu programu. Jego pseudonim "Jez" został nadany przez innych uczestników, którzy mieli trudności z zapamiętaniem jego imienia. Był aktywny w mediach społecznościowych, a jego profil na Instagramie obserwowało ponad 121 tysięcy osób. Ostatni post opublikował zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią.

Na co zmarł Jez z "Warsaw Shore"?

Do tej pory nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci Jeremiasza Szmigla. Pojawiły się jednak doniesienia sugerujące, że mogło to być samobójstwo. Sylwia Madeńska zasugerowała ten scenariusz w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Jednocześnie zaapelowała, by powstrzymać się od spekulacji i uszanować prywatność rodziny.

Mam ciarki na rękach, jak to mówię. Kiedy decydujesz się odebrać sobie życie, to naprawdę coś tobą musiało targnąć istotnie - przekazała Madeńska.

