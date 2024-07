"Normalnie dramat Klaudii Halejcio w willi za 9 milionów " - relacjonowała na swoim Instagramie uwielbiana aktorka tuż po wydarzeniach, jakie miały miejsce w jej garażu. Okazuje się, że właśnie tam doszło do nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego Klaudia Halejcio straciła swoje ukochane auto. Gwiazda opowiedziała o szczegółach tego niefortunnego wydarzenia!

Klaudia Halejcio rozpoczęła już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia - w jej willi pojawiło się mnóstwo świątecznych dekoracji i tym samym zapanował piękny, bożonarodzeniowy klimat. Ostatnio jednak na aktorkę czekała dość przykra niespodzianka w jej... garażu. Jak się okazało, ukochany gwiazdy uszkodził jej samochód! Klaudia Halejcio opowiedziała swoim fanom, jak do tego doszło.

- Opowiem wam, jakiego geniusza mam w domu. Niedawno skończyliśmy remont, Oskar stwierdził, że on musi mieć piękny garaż, ponieważ on jest fanem motoryzacji, ma różne samochody i kłóciliśmy się o płytki. Wymyślił sobie lakierowaną ścianę z płytek, ale stwierdził, że będzie ładniej, kiedy taka lakierowana ściana również będzie na podłodze i ja wysłałam Oskarka - jedź po lakierowane płytki i co... - zaczęła Klaudia Halejcio.