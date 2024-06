Klaudia Halejcio przygotowuje się do ślubu, a tu takie wieści! Aktorka i jej partner Oskar mają powody do radości. Ten wyjątkowy dzień świętowali razem. Halejcio została obdarowana gigantycznym bukietem róż. Para już niebawem weźmie ślub, a tu taki gest.

Klaudia Halejcio od kilku lat jest związana z Oskarem. Para doczekała się córeczki Nel, a teraz świętują cztery lata razem i przygotowują się do wielkiego wydarzenia w ich życiu, jakim będzie imponujący, bajkowy ślub. Przygotowania do tego wyjątkowego dnia już trwają. Teraz Klaudia i Oskar świętują cztery lata razem, a aktorka nie może uwierzyć, że ten czas tak szybko minął.

Cztery lata razem! Czas leci niesamowicie szybko, a każdy dzień z Tobą to najpiękniejsza przygoda. Dziękuję za wszystkie wspólne chwile, śmiechy i wsparcie. Na kolejne lata pełne miłości i radości!

Fanki Klaudii Halejcio są pod wrażeniem zdjęcia z narzeczonym i imponującego bukietu, jaki dostała z okazji tej wyjątkowej rocznicy.

Najlepszego na kolejne lata dla was.

