Klaudia Halejcio gorzko o powrocie z wakacji: "My się męczymy, a ojciec jest w biznes klasie"

Klaudia Halejcio pokazała swoim fanom, jak wyglądała jej podróż z córką na wakacje. Okazuje się, że aktorka razem z małą Nel, swoją mamą i przyjaciółką wybrały się na krótki urlop do Turcji. Gwiazda opublikowała w sieci nagrania z przygotowań do wakacji i pokazała, jak wyglądał lot samolotem w towarzystwie córeczki. Okazuje się, że dziewczynka świetnie się bawiła... Klaudia Halejcio poleciała z córką na wakacje Klaudia Halejcio w ostatnich tygodniach skupiała się na remoncie sypialni w willi, którą rok temu kupiła razem ze swoim partnerem, Oskarem. Chociaż ogromny dom aktorki był kompletnie urządzony, to jakiś czas temu gwiazda postanowiła zmienić w niej wystrój. Kilka tygodni temu Klaudia Halejcio pokazała efekt metamorfozy sypialni w nowym domu, a teraz mogła pomyśleć o krótkich wakacjach. Klaudia Halejcio zdecydowała się na babski wypad do Turcji. Aktorka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym możemy m.in. zobaczyć, co zrobiła, kiedy w jej walizce zabrakło miejsca na ubrania- Klaudia Halejcio włożyła swoje rzeczy do poszewki od poduszki. Zobacz także: Klaudia Halejcio w szczerym wywiadzie o Oskarze: "Od mojego partnera nie dostałam niczego" Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Klaudia Halejcio (@klaudiahalejcio) Aktorka podczas relacji na InstaStories pokazała również, jak wyglądała podróż samolotem z jej córeczką. Nel, która całkiem niedawno skończyła roczek, nie zamierzała grzecznie siedzieć na swoim miejscu. Dziewczynka świetnie się bawiła m.in. ściskając butelkę z której w pewnym momencie wylała...