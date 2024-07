Klaudia Halejcio już od jakiegoś czasu zapewnia, że szykuje się na swój wymarzony, bajkowy ślub. Aktorka marzy, by ta uroczystość spełniła wszystkie jej marzenia i była na długo zapamiętana przez jej licznych gości. Gwiazda miała już okazję pobyć w sukni ślubnej przy okazji imprezy organizowanej przez Polsat. Czy tamto wydarzenie wpłynęło na jej odczucia co do noszenia ślubnych sukien?

Klaudia Halejcio martwi się o swoją suknię ślubną?

Klaudia Halejcio bardzo chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością. Odkąd jej córka trochę podrosła, aktorka znów wróciła do aktywnego podróżowania i nawet zdecydowała się na niezwykłą, daleką podróż bez swojej pociechy! A to oznacza, że aktorka może już pomału coraz poważniej myśleć o hucznym weselu i ślubie, który planuje ze swoim narzeczonym Oskarem.

Małą próbę generalną Klaudia Halejcio miała przy okazji prowadzenia koncertu Polsatu w Mrągowie. Tematyką imprezy były przeboje weselne, dlatego Klaudia Halejcio cały wieczór spędziła w ślubnych sukniach. Jak wspomina ten występ i czy to doświadczenie wpłynie na to jaką aktorka wybierze sukienkę? Sprawdźcie w naszym wideo!

Klaudia Halejcio o swoim ślubie mówi rzadko i nie chce zdradzać za dużo szczegółów. Dotąd nie wiadomo czy aktorka planuje uroczystość w bliskim, czy dalekim terminie. Ostatnio media obiegła wiadomość, że Klaudia Halejcio już szykuje się do ślubu! Jesteście ciekawi w jakim stylu aktorka przygotuje swoje wesele?

