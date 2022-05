Klaudia Halejcio zaręczyła się i szykuje się do ślubu? Zaskakujące doniesienia!

Klaudia Halejcio w rozmowie z mediami skomentowała doniesienia dotyczące jej nowego domu. Aktorka w najnowszym wywiadzie zdradziła, że razem z partnerem podpisywała umowę w banku, a przy okazji wyznała, ile lat będą musieli spłacać swoje gniazdko. Jak Klaudia Halejcio zareagowała na informacje krążące w mediach, że willa kosztowała dziewięć milionów złotych? Klaudia Halejcio o kredycie na nowy dom Klaudia Halejcio razem z partnerem i córeczką nieco ponad miesiąc temu przeprowadzili się do nowego domu. Para wcześniej mieszkała w apartamencie w centrum Warszawy, ale po narodzinach dziecka postanowili przenieść się do ogromnej willi. Aktorka pokazała zdjęcia swojego gniazdka, a se.pl donosił, że piękny dom kosztował ok. 9 milionów złotych. Teraz Klaudia Halejcio podczas wywiadu została zapytana o nowy dom i jego cenę! Klaudia Halejcio podczas rozmowy z reporterem portalu pomponik.pl odniosła się do medialnych informacji i zdradziła, że razem ze swoim partnerem wzięła kredyt na ich nowy dom. Okazuje się, że będą go spłacać przez 30 lat. - Wszyscy rozpisują się o twojej willi za 9 milionów- zaczął reporter portalu. - Tak? Tyle kosztowało? Patrz, kredyt podpisałam, nie wiedziałam co, ale rozłożone na 30 lat, wspólnie więc spoko - wyznała rozbawiona aktorka. Trzeba spłacać co miesiąc, jak nie to masz przerąbane- dodała. Gwiazda dodała przy okazji, że jej partner zajął się ubezpieczeniem ich willi. - Ja jestem nieogarnięta, jestem artystką, to mój Oskar zarządza tą całą sytuacją- mówiła z uśmiechem przed kamerą portalu pomponik.pl Zobacz także: Kim jest partner Klaudii Halejcio? Ma na imię Oskar i jest bajecznie bogaty. Prowadzi kilka firm Do tej pory internauci mogli zobaczyć, jak wygląda łazienka i i siłownia w...