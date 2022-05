Klaudia Halejcio pokazała się w makijażu i nieuczesanych włosach. Fani: "Ryczę ze śmiechu"

Nie od dziś wiadomo, że w polskim show-biznesie to Klaudia Halejcio przoduje, jeśli chodzi o dystans do siebie. Tym razem zaprezentowała swój naturalny wizerunek. W komentarzach zawrzało!

Klaudia Halejcio to jedna z czołowych gwiazd w naszym rodzimym show-biznesie. Młoda mama słynie z ogromnego dystansu do swojej osoby. Na swoim Instagramie po raz kolejny udowadnia, że nie straszne jej publikacje bez makijażu i narażanie się na opinie fanów - a ci jak zawsze, wiele mają do powiedzenia!

Klaudia Halejcio bez makijażu na swoim Instagramie

Trzeba przyznać, że Klaudia Halejcio wyróżnia się na tle innych influencerów - przede wszystkim kreatywnością, poczuciem humoru i dystansem do siebie. Udowodniła to publikując kolejny filmik, na którym pokazała się bez makijażu! To nagranie nieco zaskoczyło fanów:

- Tu nie ma się co śmiać, większość gwiazd właśnie się tak prezentuje bez makijażu …😂😂😂 Choć może nie tak ekstremalnie! - piszą w komentarzach internauci.

Klaudia Halejcio rozbawiła fanów do łez

Szybko się jednak okazało, że nowy filmik Klaudii jest zabawną prowokacją! Nie da się jednak ukryć, że bardzo rozbawił fanów aktorki:

- Uwielbiam Twój dystans do siebie - dobre ! - Hahahahahaha😂😂😂😂😂mistrzyni - Posikałam się ze śmiechu 😂 - Haha uwielbiam😂 - Uwielbiamy Twoje poczucie humoru!😄👌🏼 - 😂jesteś niemożliwa - piszą rozbawieni fani

Instagram / klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio ulubienicą fanów

Klaudia Halejcio to zdolna i piękna aktorka, która osiągnęła duży sukces - zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Prywatnie to spełniona kobieta - ostatnio Klaudia Halejcio zdradziła czy została narzeczoną! Jednak przypadła jej także ta najważniejsza z życiowych ról - rola mamy.

Zawodowo z kolei Klaudia Halejcio nie może narzekać na brak pracy - występuje zarówno w telewizji, jak i teatrze. Od dłuższego czasu spełnia się także jako influencerka w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie uzbierała pokaźną liczbę obserwujących - nie ma się zresztą czemu dziwić. Publikując takie zabawne filmiki, jak ten powyższy Klaudia daje się lubić!