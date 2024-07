Klaudia El Dursi w rozmowie z mediami opowiedziała o przygotowaniach do pierwszej komunii swojego syna. Okazuje się, że młodsza pociecha prowadzącej "Hotel Paradise" już za rok przystąpi do sakramentu eucharystii. Dumna mama już kilka miesięcy temu zaczęła zastanawiać się nad przygotowaniami do przyjęcia po komunii, ale wtedy okazało się, że będzie miała spory problem z organizacją imprezy. Dlaczego?

Reklama

Klaudia El Dursi szykuje się do komunii syna

Maj to sezon komunijny. Doskonale wiedzą o tym rodzice dzieci, które szykują się do sakramentu eucharystii. W tym roku do pierwszej komunii przystąpiła córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Jak już wiemy, po mszy w kościele była para zorganizowała córce dwa przyjęcia w swoich domach. Teraz okazuje się, że już za rok do pierwszej komunii przystąpi również syn Klaudii El Dursi.

Prowadząca "Hotel Paradise" w rozmowie z portalem pomponik.pl wyznała, że już kilka miesięcy temu zajęła się organizacją przyjęcia komunijnego jednak okazało się, że w wybranych przez nią miejscach brakuje już wolnych terminów na przyszły rok.

Ma ktoś jeszcze jakiś wolny termin na za rok na komunię? Bo ja się spóźniłam, a gdzie dzwonię to jest tragedia. Kilka miesięcy temu mówię "boże ale będę fajna, zrobię coś przed czasem - bo ja jestem z tych co tak na ostatnią chwilę- no wiec tak usiedliśmy z moim Jackiem i zaczęliśmy dzwonić w kilka takich fajnych miejsc, które nam od razu przyszły do głowy, że tam byśmy chcieli tą komunię- zdradziła gwiazda i wyznała, co wówczas usłyszała: "A który rok? A nie, 2024 to nie ma szans".

Zobacz także: "Hotel Paradise All Stars": Edycja specjalna o wiele krótsza niż "zwykła"! Ile odcinków zobaczą widzowie?

Instagram @klaudia_el_dursi

Klaudia El Dursi zdradziła, że na chwilę obecną nie ma znalazła miejsca, w którym mogłaby zorganiować przyjęcie komunijne i w związku zastanawia się nad imprezą w ogrodzie. Gwiazda wyznaje również, że nie jest fanką wielkich i zbyt wystawnych imprez.

Zobacz także

My wolimy kameralnie raczej, wśród bliskich. Nie mam takiej potrzeby żeby było z taką pompą - wyznała dla portalu pomponik.pl.

Zobacz także: Ważny dzień w życiu Klaudii El Dursi i jej syna: "Czy tylko ja się bardziej stresuję niż moje dziecko?"

Instagram/Klaudia El Dursi

A Wy, ile miesięcy przed komunią swoich pociech szukaliście sali, w której organizowaliście przyjęcie? A może zdecydowaliście się na imprezę w domu?

Instagram/Klaudia El Dursi