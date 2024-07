3 z 3

Niebo na ziemi Sa ock pa jorden

Jeśli jeszcze nie widzieliście „Jak w niebie” w reżyserii Kaya Pollaka to koniecznie nadróbcie to niedopatrzenie! Wspominam o nim, bo „Niebo na ziemi” to kontynuacja tamtego szwedzkiego hitu, w której powrócą niektórzy z bohaterów części pierwszej. Nie powróci co prawda charyzmatyczny dyrygent (grający go Michael Nyquist wyruszył na podbój Hollywood), ale powróci m.in. jego żona, znana wokalistka folkowa, do której z prośbą o pomoc zwróci się proboszcz jej rodzinnego miasteczka. Duchowny bardzo by chciał, aby na nowo rozruszała kościelny chór, który kiedyś święcił międzynarodowe triumfy.

Werdykt: Można zaryzykować

Zwiastun: