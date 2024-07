Za nami uroczysta premiera musicalu "#WszystkoGra"! Film trafi do kin 6 maja, lecz gwiazdy już wczoraj miały okazję zobaczyć wspaniały polski musical w doborowej obsadzie. Kinga Preis, Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, Edyta Herbuś, Katarzyna Warnke, Anna Wendzikowska, Karolina Korwin Piotrowska to tylko część gwiazd, które pojawiły się wczoraj w Multikinie Złote Tarasy. My również tam byliśmy! Mamy dla Was specjalną relację z tego wyjątkowego wydarzenia. A co o filmie "#WszystkoGra" myśli sama Karolina Korwin Piotrowska? Okazuje się, że jest zachwycona!

Obejrzałam drugi raz z własnej, nieprzymuszonej woli i bardzo mi się podobało. Nawet bardziej niż za drugim razem. Absolutnie totalne, antysystemowe, feministyczne kino. Wow! - powiedziała dziennikarka w wywiadzie dla Party.pl

A jak są wrażenie innych gwiazd? Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo! Zobacz też: Musical #WszystkoGra niebawem w kinach! A już dziś zagłosuj na swoją ulubioną piosenkę z filmu! PLEBISCYT

Karolina Korwin Piotrowska jest zachwycona musicalem "#WszystkoGra".

Na premierze błyszczała Kinga Preis, odtwórczyni jednej z głównych ról.

