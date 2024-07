2 z 4

Gdzie jest Dory Finding Dory

Nie ma żadnego przypadku w podobieństwie tytułu do tytułu animowanego hitu sprzed lat „Gdzie jest Nemo?”. „Gdzie jest Dory” to kontynuacja przygód bohaterów znanych z poprzedniego filmu. Tym razem na pierwszy plan wyłania się zapominalska rybka Dory, która przy pomocy przyjaciół – w tym Nemo – próbuje w Kalifornii odnaleźć swoich rodziców i odkryć, skąd zna język wielorybów.

Taki to urok filmów animowanych – mimo upływu 13 lat od premiery części pierwszej, jej bohaterowie nic się nie postarzeli :). „Gdzie jest Dory” to kino animowane z najwyższej półki, z którego ucieszą się zarówno najmłodsi widzowie, jak i ci starsi, którzy mieli po kilka lat, gdy pierwszy raz oglądali „Gdzie jest Nemo?”. (Choć mam wrażenie, że to jednak trochę odgrzewana rybka...).

Werdykt: Jeśli już film animowany, to właśnie ten

