2 z 6

11 minut

Wszyscy pamiętamy luty tego roku i wielki sukces filmu „Ida” Pawła Pawlikowskiego, który został nagrodzony Oscarem dla najlepszego nieanglojęzycznego obrazu. Tym razem do wyścigu po Oscara został z Polski wytypowany najnowszy film Jerzego Skolimowskiego „11 minut”. Czy ma szansę powtórzyć sukces „Idy”? Choć spotkał się z gorącym przyjęciem na niedawnym festiwalu w Wenecji (ale i z krytyką), to wydaje się, że o Oscara będzie bardzo trudno. A jeśli nie Oscar, to może przynajmniej nominacja do niego? Przekonamy się niedługo.

A póki co od dzisiaj możemy zobaczyć w kinach, czym polska kinematografia ma zamiar wojować z resztą świata. A ma zamiar to robić thrillerem przywodzącym na myśl wczesne dzieła Alejandra Gonzáleza Inárritu – „Amores Perros”, „21 gramów”, „Babel”. No wiecie, kilka pozornie niezwiązanych ze sobą historii splata się tworząc jedną całość. W przypadku „11 minut” będą to historie zazdrosnego męża (Wojciech Mecwaldowski), jego seksownej żony aktorki (Paulina Chapko) i chcącego obsadzić ją w swoim filmie hollywoodzkiego reżysera (Richard Dormer), sprzedawcy hot dogów (Andrzej Chyra), alpinisty (Piotr Głowacki), malarza (Jan Nowicki) i kilku innych postaci.

Zobacz: Aktorzy, artyści, dziennikarze - premiera filmu "11 minut" przyciągnęła bardzo dużo gwiazd! ZDJĘCIA

Werdykt: Ale to już było

Zwiastun: