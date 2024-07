Kinga Rusin jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd. Dostosowuje swój look do własnego stylu, ale jest też on zawsze zgodny z największymi trendami. No i mimo, że młodzieńczy, jest zawsze adekwatny do jej wieku i nigdy nie trąca infantylnością.

Ostatnio Kinga polubiła krój dresowych spodni. I dobrze, bo wygląda w nim fantastycznie. Niedawno Rusin miała na sobie ten fason w wydaniu brokatowym. Teraz na jednej z premier teatralnych pojawiła się w spodniach w wersji black&white. Do tego biała koszula zapięta pod szyję i czarna ramoneska. Fantastyczny look!