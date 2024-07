Kinga Preis gra główną rolę w musicalu #WszystkoGra i na premierze filmu wyglądała wprost olśniewająco. Aktorka już ze trzy lata temu mocno schudła - wtedy pochwaliła się, że aż o 18 kilo! Ale wygląda na to, że w ostatnich miesiącach Preis znowu zgubiła kilka kilogramów.

Jaką dietę stosuje? W 2012 roku odstawiła kawę i papierosy. Kinga Preis poszła do dietetyka, który ułożył jej fachowy plan żywienia. Schudła dzięki diecie sokowej. Na czym ona polega? Raz w tygodniu Kinga Preis piła tylko i wyłącznie soki ze świeżych owoców i warzyw, głównie marchwi i buraków. Dla urozmaicenia menu przyrządzała sobie bulion warzywny doprawiony ziołami.

Od 2012 roku Kinga Preis trzyma się swojej wagi i nie dopuszcza, by ponownie przytyć. A jak tylko czuje, że powinna powalczyć ze zbędnymi kilogramami, stosuje swoją dietę.

Jak sama Kinga Preis odbiera zainteresowanie jej wagą?

Zobacz także

Ciało jest narzędziem w mojej pracy i używam go świadomie. Zainteresowanie moją wagą nie jest zainteresowaniem zawodowym. Kiedy aktorka chudnie albo tyje, pytamy: dlaczego, na jakiej jest diecie, jak się ze sobą czuje? Gdy dotyczy to aktora, zakładamy, że pracuje nad wizerunkiem do roli- powiedziała kiedyś w wywiadzie.