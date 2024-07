W ostatnim czasie fani Marty Paszkin mogli oglądać na jej instagramowym profilu głównie treści związane z rodziną i dziećmi - nie ma w tym nic dziwnego biorąc pod uwagę fakt, że żona Pawła Bodziannego niespełna pół roku temu została mamą kolejnej, trzeciej pociechy. Tym razem jednak Marta Paszkin postanowiła "zaszaleć" i pokazała się zupełnie nieznanej dotąd odsłonie. Poznajecie?

Marta Paszkin z "Rolnika" pokazała się w nowej odsłonie

Trudno chyba nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Marta Paszkin i Paweł Bodzianny tworzą zgodne małżeństwo - najlepszym na to dowodem jest fakt, że ostatnio kolejny raz zostali rodzicami. Choć treści na profilu Marty Paszkin oscylują ostatnio wokół tematyki rodzinnej, teraz żona rolnika udowodniła, że nie zawsze musi tak być!

Na profilu bohaterki "Rolnik szuka żony" pojawił się nowy, zaskakujący kadr, na którym Marta Paszkin pozuje w ... naprawdę wyrazistym makijażu. Trzeba przyznać, że to zupełnie inna wersja mamy Stefanii, Adama i Gracji niż ta, którą internauci mogą oglądać na co dzień!

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że NIE wyglądam tak na co dzień? Można się upiększyć makijażem, medycyną estetyczną czy Photoshop'em - zaczęła swój wpis Paszkin.

Marta z "Rolnika" zwróciła się do fanek z pytaniem o to, jak dbają o siebie i co pozwala im poczuć się pięknymi:

Co byście z tego wybrały? A może macie na to jeszcze inne sposoby, albo wcale nie potrzebujecie się upiększać, bo jesteście NAJPIĘKNIEJSZĄ wersją siebie - dodała Marta Paszkin.

Nic dziwnego, że fani Marty Paszkin z ogromnym entuzjazmem zareagowali na jej wpis. Taka odsłona żony Pawła Bodziannego to prawdziwa rzadkość! Komentujący jednogłośnie przyznali, że choć bohaterka "Rolnika" wygląda olśniewająco, równie piękna jest, wg internautów, bez mocnego makijażu:

Najważniejsze to się dobrze czuć w swojej skórze wtedy nic nie jest potrzebne, ale nie można pominąć ,że pięknie Pani wygląda z i bez makijażu

No fakt, nie potrzebujesz takich rzeczy

Pięknie Pani wygląda

I tak Pani pięknie wygląda

Instagram @marta_paszkin

Jak Wam się podoba taka "rockowa" odsłona Marty Paszkin? My jesteśmy bardzo na tak! Przypomnijmy, że ostatnio również Anna Bardowska pokazała się fanom z nieco innej strony, gdy imprezowała na wieczorze panieńskim innej uczestniczki "Rolnika", Roksany. Jedno jest pewne: wakacje zdecydowanie sprzyjają takim szaleństwom!

