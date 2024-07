1 z 4

Kinga Preis na premierze pierwszego takiego musicalu w Polsce "#WszystkoGra" zachwyciła wszystkich. Wyglądała zjawiskowo w białej kreacji, która pięknie podkreśliła jej wąską talię. Dodatki były również bardzo skromne - Kinga Preis nie zdecydowała się na żadną biżuterię - wybrała prostą małą torebkę i czarne szpilki. Naszą uwagę przykuła również bardzo szczupła figura aktorki, którą podkreśliła sukienka. Preis postawiła do tego na bardzo rozświetlający twarz makijaż i ciemniejszą kreskę na górnej powiece oraz na prostą fryzurę - włosy zaczesane delikatnie do tyłu. Nam się to bardzo podoba!

Kinga Preis w filmie "#WszystkoGra"

Film ##WszystkoGra opowiada o miłości, przyjaźni i radości życia. Zosia (Eliza Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą sztuki. Jej mama (Kinga Preis) niespodziewanie spotyka na swojej drodze kogoś wyjątkowego. Babcia (Stanisława Celińska) ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety wspólnie podejmą walkę o rodzinny dom. Odkryją, że są dla siebie źródłem siły i odwagi. Czy to wystarczy, by zmienić zasady gry i znaleźć szczęście? W filmie usłyszymy takie hity jak "Ale wkoło jest wesoło", "Małe tęsknoty" czy "Warszawa". Szykuje się naprawdę wielki hit! Wybierzecie się do kina?