Susan Wojcicki była jedną z pierwszych pracownic Google i dyrektor generalną You Tuba. Magazyn "Time" uznał ją za "najbardziej wpływową kobietę w internecie". Po dwóch latach walki z ciężką chorobą, bizneswoman zmarła w wieku 56 lat. Słowa jej męża chwytają za serce.

Nie żyje Susan Wojcicki. Była wiceprezes Google i prezes You Tuba

Susan Wojcicki była jedną z pierwszych pracownic Google — to właśnie w jej garażu w Menlo Park była pierwsza siedziba firmy. W 2014 roku została prezeską You Tuba, gdzie przez 9 lat kierowała firmą. Zaledwie rok temu ogłosiła, że rezygnuje z tego stanowiska, by skupić się na zdrowiu i realizacji własnych projektów. Przez dwa lata bizneswomen walczyła z nowotworem i niestety przegrała walkę z chorobą. Informacje o jej śmierci przekazał szef firmy Google, Sundar Pichai.

Jestem niewiarygodnie zasmucony stratą mojej drogiej przyjaciółki, Susan Wojcicki, która od dwóch lat zmagała się z chorobą nowotworową. Trudno wyobrazić sobie świat bez niej. Była niesamowitą osobą, szefową i przyjaciółką, która wywarła ogromny wpływ na świat. (...) Będzie nam jej bardzo brakować. Nasze myśli z jej rodziną

Susan Wojciki ma polskie korzenie — jej ojciec Stanisław Wójcicki był profesorem fizyki, a mama była dziennikarką i edukatorką żydowskiego pochodzenia Esther Hochman. Bizneswomen posiadała dwa obywatelstwa — amerykańskie i polskie. Prywatnie była żoną biznesmena Dennisa Troper, z którym doczekała się pięciorga dzieci. Cała rodzina kobiety jest pogrążona w głębokim smutku, o czym poinformował jej mąż za pośrednictwem facebook'a.

Z głębokim smutkiem dzielę się wiadomością o śmierci Susan Wojcicki. Moja ukochana żona, z którą przeżyłam 26 lat i matka naszych pięciorga dzieci, odeszła od nas dzisiaj po 2 latach życia z rakiem płuc niedrobnokomórkowym. Susan była nie tylko moją najlepszą przyjaciółką i partnerką w życiu, ale także błyskotliwym umysłem, kochającą matką i drogą przyjaciółką dla wielu. Jej wpływ na naszą rodzinę i świat był niemierzalny. Jesteśmy załamani, ale wdzięczni za czas, który z nią spędziliśmy. Proszę, miejcie naszą rodzinę w swoich myślach, gdy przechodzimy przez ten trudny czas — napisał mąż Susan Wojciki na facebook'u.

Susan Wójcicki wielokrotnie pojawiała się w rankingach "Forbsa" jako jedna z najbardziej wpływowych osób, natomiast "Time" uznał ją za "najbardziej wpływową kobietę w internecie". W Polsce była 13. na liście najbogatszych Polaków. Internauci wciąż nie mogą uwierzyć w jej odejście.

Jestem załamana. Susan była błyszczącą gwiazdą dla wszystkich, którzy ją znali. Wysyłam całą moją miłość do całej rodziny Wojcicki/Troper

O nie, to jest tak przykre. Uściski dla Ciebie i Twojej rodziny w tym niezwykle trudnym czasie

Bardzo mi przykro z powodu twojej straty, Dennis Troper. Nasze szczere kondolencje dla całej twojej wspaniałej rodziny. Niech jej pamięć będzie zawsze błogosławieństwem — piszą internauci.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

