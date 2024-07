Do Kim Kardashian wzdychają wszyscy mężczyźni. Dzięki niej kobiety o krągłych i dużych pośladkach uwierzyły, że to może być sexy. Jakby sceptycznie nie patrzeć na karierę Kim trzeba przyznać, że stała się sławna dzięki prywatnemu porno z jej udziałem. Ale czymże był ten filmik bez jej seksownego ciała!

Reklama

Okazuje się, że panna Kardashian wkłada bardzo dużo wysiłku w to by jej ciało było idealne, a i tak nie za bardzo jej do wychodzi.

Podobno mimo treningu siedem dni w tygodniu i tak ma problem z cellulitem i obwisłymi częściami ciała.

No cóż... to mało pocieszające.

Reklama

orzeszek