Kim Kardashian odkąd tylko się zaręczyła robi wszystko by jej ślub i wesele było równie spektakularne, co ceremonia zaślubin księcia Williama i Kate. Z pewnością ranga wydarzenia jest o niebo mniejsza, ale Kim chce by wszystko było idealne.

Reklama

Do sieci wyciekła wiadomość, że ślub odbędzie się już za niecałe 3 tygodnie. Celebrytka ma zatem ręce pełne roboty. Ostatnio wybrała się z narzeczonym i mamą by wybrać tort weselny. Z pewnością z takiej ilości propozycji znajdzie coś dla siebie.



ZOBACZ ZDJĘCIA!