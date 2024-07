Kim Kardashian w drodze do fryzjera

1 z 10

Kim Kardashian po krótkim urlopie macierzyńskim wraca do gry. Znów możemy oglądać ją niemal codziennie w drodze do sklepu, domu, oczywiście zawsze w asyście kamer jej reality-show i dziesiątek fotografów. Ale to dopiero początek, bo ruszyły właśnie przygotowania do jej medialnego ślubu z Kanye Westem. Przypomnijmy: Jest projekt sukni ślubnej Kim Kardashian. Ładna?

Ostatnio fotoreporterzy towarzyszyli Kim w drodze do fryzjera. Kardashianka w białym zestawie prezentowała się dość zwyczajnie, ale błysk fleszy nie pozostawiał wątpliwości, że ulicą idzie celebrytka. Kim spędziła sporo czasu w salonie, ale ostatecznie nie zdecydowała się na żadną większą metamorfozę. A szkoda, bo to przyniosłoby jej kolejne nagłówki.

Zobaczcie Kim w Los Angeles: