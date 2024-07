Przez ostatnie kilka miesięcy Ewa Farna ciężko pracowała nad materiałem na nowy album, nie rezygnując przy tym z koncertowania. W wielu wywiadach piosenkarka podkreślała, że aktualnie muzyka jest dla niej najważniejsza i nie ma czasu na nową miłość.

Dziś gwiazda na swoim Facebooku poinformowała, że ma chłopaka! Nie musiałaby tego robić, gdyby nie paparazzi, którzy zrobili jej zdjęcia z randki. Fotki zapewne niedługo ukażą się w jakimś kolorowym piśmie. Zobacz: "Nie całuję się z kimś przypadkowym"

- Czesc Wam:). Jak dzisiejszy dzien sie zapowiada? EHM... W zwiazku z tym, ze zrobiono paparazzi foty mojemu swiezemu zwiazkowi, chcialam Was tym poinformowac jako pierwsza. Poprosze bardzo o szanowanie naszej prywatnosci i skupianiu sie na mnie jako na piosenkarce:). Dziekuje, Wasza Ewa [pisownia oryginalna] - napisała Farna.

Wokalistka nie przepada za fotoreporterami. A wyraz tego dała w jednym z ostatnich wywiadów:

- Nie chciałoby mi się szarpać z fotografami czy ciągnąć kogoś po sądach dlatego że coś tam napisał. Wiem, jakie to wszystko bywa upierdliwe, doświadczyłam tego na własnej skórze, każdy to wie, ale moją reakcją są właśnie piosenki, w których z niektórymi sprawami się rozlicza. Wolę to niż niepotrzebny stres.