Joanna Opozda jest bardzo aktywna w social mediach i chętnie za ich pomocą przekazuje fanom informacje dotyczące swojego życia. Aktorka zazwyczaj na swoim instagramowym profilu zamieszcza treści dotyczące macierzyństwa, jednak tym razem zrobiła wyjątek. 36-latka zamieściła w sieci swoje gorące zdjęcia i zapowiedziała zmiany.

Joanna Opozda zapowiada zmiany w swoim życiu

Joanna Opozda jest jedną z najbardziej cenionych Polskich aktorek. Wiele osób może kojarzyć ją z roli Jowity Kaczmarek-Zielińskiej w serialu "Pierwsza miłość", ale Asia na swoim koncie ma też różne inne wybitne produkcje. Brała m.in. udział w filmach "Planeta singli", "Brigitte Bardot cudowna" czy też "Wieczór Kawalerski". 36-latka aktywnie prowadzi również swoje profile w mediach społecznościowych i to głównie tam zwraca się do fanów. Na co dzień na jej instagramowym profilu możemy jednak podziwiać jej dwuletniego synka Vincenta, którego aktorka doczekała się, będąc z Antonim Królikowskim. Tym razem zrobiła jednak niespodziankę i zaprezentowała fanom odważne zdjęcia, na których pozuje solo. Przy okazji Asia zapowiedziała zmiany.

Artur Zawadzki, East News

Joanna Opozda zaskoczyła fanów odważnymi fotografiami. Mama Vincenta postanowiła zapozować jedynie w płaszczu i rajstopach. Trzeba przyznać, że takich zdjęć nikt się nie spodziewał, a jej figura robi ogromne wrażenie.

Nadciąga nowe - zapowiedziała Asia.

Instagram@asiaopozda

Przy okazji 36-latka pochwaliła się, że idealne zdjęcie udało jej się wykonać za pierwszym razem!

Pierwszy strzał - zdradziła Opozda.

Instagram@asiaopozda

W ostatnim czasie w mediach głośno jest o byłym partnerze Joanny Opozdy i (jeszcze) mężu Antonim Królikowskim. Aktor jakiś czas temu, ogłosił, że z nową partnerką spodziewa się dziecka. Opozda wydała oświadczenie i przekonywała fanów, że w tej sytuacji najważniejsze jest dobro dziecka.

Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane. co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie NIKOMU. Uważam, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną. Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach - zaapelowała w sieci.

