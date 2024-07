Maja Salamon to przede wszystkim esencja słowiańskiej urody. To właśnie specyficzna uroda, jasna cera, włosy blond i niebieskie oczy otwierają jej drogę do wielkiej kariery.

W Polsce można było ją oglądać w kampanii Reserved, a także w sesjach zdjęciowych do wielu modowych magazynów.

Zagranicą jest wciąż mało znana, ale to właśnie ją poproszono by na wyłączność szła w wiosennym pokazie Balenciagi.



17-latka zwróciła uwagę branży, a już teraz do swojego konta może dopisać sesje zdjęciowe dla magazynów I-D i brytyjskiego Vogue’a.



Maja Salamon stanęła przed obiektywem samego Paolo Roversiego, który dla styczniowego numeru British Vogue stworzył sesję „Models Own”, w której znalazły się młode modelki, którym przepowiada się wielką karierę w 2012 roku.



Życzymy powodzenia!



jm

