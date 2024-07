Od wczoraj ogromne wręcz emocje wzbudza kontrowersyjna para na salonach. Na pokazie Vistuli swoją nową miłość pokazał światu Michał Witkowski. Skandalizujący pisarz związał się z 22-letnim modelem, Gabrielem Steslowskim. Zakochani brylowali na ściance i chętnie okazywali sobie uczucia. Przypomnijmy: Witkowski ze swoim nowym chłopakiem na salonach. Nie zabrakło czułości

Zgodnie z oczekiwaniami, Michał i Gabriel byli wczoraj najbardziej rozchwytywaną przez dziennikarzy parą. Nie mieli jednak nic przeciwko udzielaniu wywiadów i opowiadaniu o swojej wielkiej miłości. Witkowski w rozmowie z Jastrzabpost.pl wyznał, że jest przekonany, iż właśnie narodziła się nowa gwiazda. Zdradził także, że wybranka poznał na słynnym już pokazie Macieja Zienia zorganizowanym w kościele. Nie ukrywa również, że przy dużo młodszym kochanku zamierza się świetnie bawić.



Tego wieczoru rodzi się gwiazda. Na szczęście jest w wieku, kiedy należą zostawać gwiazdą, a nie tak jak ja czyli przed czterdziestką. Myśmy się poznali w kościele, na pokazie mody. Przed krzyżem. Na osławionym pokazie mody w kościele. My jesteśmy z show-biznesu całym sercem i cała duszą, jesteśmy na to skazani, że nas wszystko wyżre i zniszczy. Ale to na końcu - najpierw będziemy się dobrze bawić - zapewnia.