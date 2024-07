1 z 29

Michał Witkowski od dłuższego czasu chciał zaistnieć na salonach. Przed laty pojawiał się na imprezach u boku Tomasza Jacykowa, ale szybko wyszło na jaw, że ich domniemany związek był tylko obliczony na wzbudzenie zainteresowania. Niedawno utalentowany pisarz wrócił jako modowa blogerka i od tej pory bryluje na niemal każdym evencie, pokazując się w co raz to bardziej wymyślnych stylizacjach. Nie stroni też od prowokacji. Przypomnijmy: Nowy konflikt na salonach. Maślak do Witkowskiego: "Koleżanko blogerko..."

Ostatnio celebryta doszedł do wniosku, że znudziły mu się życie w pojedynkę i postanowił znaleźć chłopaka, z którym przeżyje prawdziwie medialny romans, okraszony wspólnymi wyjściami, sesjami i ckliwymi wywiadami w kolorowych magazynach. Zrobił to oczywiście w swoim stylu i rozpisał specjalny casting.

Zobacz: Steslowski całuj się z Witkowskim! Mamy intymne zdjęcia gejowskiej pary



Ogłaszam casting na ślicznotkę do wychodzenia razem jesienią na imprezy w charakterze "chłopaka", rozstawania się i ponownego wracania do siebie (okładki Vivy, Gali), ścianek itd. Ślicznotka wysoka, ale nie za bardzo, żebym przy niej nie był za niski, pyszczek, wszystko jak malowanie. Oferty na priva. Moglibyśmy opowiedzieć wszystkim pismom kobiecym o naszej miłości, zostać parą roku itd. - pisał Witkowski.

Poszukiwania nie trwały długo. Już dziś Michał zadebiutuje z nowym partnerem podczas imprezy Vistuli. Kim jest jego wybranek? To Gabriel Steslowski, 22-letni model. Chłopak jest znany w warszawskim środowisku modowym - ma już na swoim koncie liczne sesje zdjęciowe, a nawet zagraniczne publikacje. Na co dzień pracuje u Macieja Zienia i jest stałym bywalcem medialnych imprez. Dziś zaliczy kolejną, ale w zupełnie nowej, dużo głośniejszej roli.

Zobacz: Tak wygląda chłopak Macieja Zienia. Egzotyczny przystojniak soczyście go całuje

Zobaczcie jego zdjęcia. Pasują do siebie z Witkowskim?