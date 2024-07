Największe stacje telewizyjne właśnie domykają swoje jesienne ramówki. Jedną z ciekawszych nowości, jakie będziemy mogli zobaczyć już po wakacjach, jest nowy serial Polsatu "2XL". Główną rolę w produkcji zagrała znana m.in. z "Rancza" Elżbieta Romanowska. Przewidujemy, że nazwisko aktorki już wkrótce może być bardzo gorące, dlatego postanowiliśmy się jej przyjrzeć bliżej.

Elżbieta Romanowska urodziła się 30 lat temu w Głogowie. Jest Absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Aktualnie współpracuje z wieloma teatrami, m.in.: teatrem muzycznym Capitol we Wrocławiu czy Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Aktorka ma na swoim koncie wiele epizodycznych ról w najpopularniejszych serialach. Widzowie mogą ją kojarzyć z "Ojca Mateusza", "M jak miłość" czy "Pierwszej miłości". Romanowska wystąpiła również w w czwartej edycji show "Jak oni śpiewają" zajmując szóste miejsce.

Po wielu epizodycznych rolach Romanowska ma szansę w końcu się wybić i stać odkryciem jesieni. Czy serial "2XL" jej w tym pomoże? Jest na to szansa. Wszystko za sprawą fabuły, która skupia się na perypetiach puszystej bohaterki, która planuje zmienić swoje życie i znaleźć miłość przechodząc na dietę. Warto zapamiętać to nazwisko. Jesień może należeć do niej.

Elżbieta Romanowska na planie serialu "2XL":