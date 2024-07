1 z 10

O karierę największych gwiazd dbają najlepsi menadżerowie i asystenci. Bez dobrego agenta żadna z wokalistek czy aktorek nie jest w stanie poradzić sobie przy załatwianiu formalności związanych z kontraktami czy występami. Mówi się również, że odpowiednia osoba u boku to klucz do sukcesu. Przypomnijmy: Kwaśniewska zatrudniła nową agentkę. Szykuje się do powrotu

O wyjątkowym szczęściu z pewnością może mówić Edyta Górniak, która prawie od początku 2014 roku współpracuje z Anną Aleksandrowicz. Asystentka towarzyszy jej podczas każdych publicznych wystąpień i koncertów, gdzie zawsze służy wokalistce dobrą radą i wsparciem w kontaktach z mediami. Panie spędzają również czas poza pracą. Na Instagramie diwy pojawiło się zdjęcie z Nowego Jorku, na którym pozuje ze swoją współpracowniczką. Fotografię Edyta podpisała uroczym zwrotem "moja Ania".

Tak wygląda asystentka jednej z największych polskich gwiazd: