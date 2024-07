Dziennikarze ciągle pytają Joannę Krupę, kiedy zdecyduje się na dziecko. Ona cierpliwie odpowiada, że czuje się rozdarta, bo ze względu na swój wiek - 36 lat - powinna już być mamą. Ale z drugiej strony Joanna czuje, że nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas. Nie wstydzi się powiedzieć wprost, że teraz stawia na własną karierę.

Magazyn "Party" zadał modelce pytanie, czy nie wkurzają jej te ciągłe pytania o dziecko.

Tak naprawdę Joannie trudno podjąć decyzję o macierzyństwie, bo jest modelką, która robi dużo kampanii reklamowych bielizny. I boi się, że po urodzeniu dziecka nie odzyska już sylwetki modelki! Dziś wygląda przecież perfekcyjnie.

Modelka wyznaczyła nawet datę. Za dwa lata zacznie z mężem rozmawiać o dziecku!

Modelka zdradziła też "Party", że tak naprawdę nie mieszka ze swoim mężem Romainem Zago. On prowadzi klub w Miami, a ona mieszka w Los Angeles.

Krupa wie, że po urodzeniu dziecka nie będzie już mogła tak często pracować jako modelka. Dlatego szykuje sobie alternatywę. Czy wiedzieliście, że nasza gwiazda jest też aktorką?

W tym roku kampanie reklamowe były trochę mniej ważne, bo to był dla mnie bardzo aktorski rok. Na początku zagrałam w filmie „You Can’t Have It” agentkę CIA, która działa pod przykrywką jako barmanka. Potem pojechałam do Arizony, gdzie wcieliłam się w słodką i milutką pielęgniarkę w filmie o roboczym tytule „Another Day in Paradise”. Jest szansa, że ta produkcja będzie miała kontynuację i że powstanie z tego serial familijny. W trzecim filmie, „The Wind of Heaven”, zagram na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Będzie to postać zbliżona pod względem charakteru do mnie. Kobieta wykształcona i inteligentna, a w dodatku wrażliwa. Walczy o życie koni, żeby nie przerabiano ich na mięso - mówi Krupa.