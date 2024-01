Kiedy Roksana Węgiel debiutowała w show biznesie miała zaledwie 12 lat. Nie wiedziała, że udział w "The Voice Kids" odmieni jej życie na zawsze i już nigdy nie będzie anonimowa. Dziś nastoletnia gwiazda obchodzi swoje 19-ste urodziny, a muzyka odmieniła nie tylko jej zawodowe życie ale również prywatne. Ostatnia płyta "13+5", miała grubą kreską oddzielić jej dzieciństwo od dorosłego życia, a praca nad nią sprawiła, że poznała miłość swojego życia, Kevina Mgleja. Kiedy zdecydowali się ujawnić swój związek, w mediach wybuchła burza.

11 stycznia Roksana Węgiel świętuje swoje 19-ste urodziny. Mija również rok odkąd oficjalnie zdecydowała się ujawnić, że jest zakochana. Jej wybrankiem jest producent muzyczny Kevin Mglej, z którym współpracowała przy tworzeniu ostatniej wydanej płyty. Nie ukrywa, że to była miłość od pierwszego wejrzenia:

A w show biznesie nie miała łatwo. Dopiero po latach przyznała, że jako dziewczynka zmagała się z depresją, po tym jak wielką presję narzuciła na nią branża. Jak chciano kreować jej kontrowersyjny wizerunek i jak mocno musiała mierzyć się z tym, wciąż jako dziecko. Dała jednak radę a od jesieni 2022 roku dodatkowo może liczyć na nieocenione wsparcie miłości swojego życia.

Kiedy Roksana Węgiel przestała ukrywać swój związek, internauci natychmiastowo prześwietlili personalia jej wybranka. Szybko okazało się, że Kevin Mglej jest o osiem lat starszy od ukochanej, a w dodatku ma już syna z poprzedniego związku. Nastoletnia gwiazda ponownie musiała tłumaczyć się ze swojego życia.

Edyta i Rafał Węgiel mają dziś troje dzieci i wciąż są szczęśliwi. Nic dziwnego, że ich relacja jest wzorem do naśladowania dla córki. Szczególnie kiedy Roksana Węgiel i Kevin Mglej musieli radzić sobie z wszechobecnym hejtem. W sieci pojawiało się tysiące krzywdzących komentarzy. Wielu nie wierzyło w ich miłość i nawet nie chciało dać im szansy. Media również miały pożywkę. Kevin Mglej, do tej pory trzymający się w cieniu show biznesu, musiał zmierzyć się z ogromną nienawiścią.

To, czego się o sobie naczytał (Kevin - przyp. red.), to co nas spotkało przez ostatnie miesiące, przez ostatni rok tak właściwie, no to jest bardzo niesprawiedliwe. I tylko to mnie tak boli (...). Łatwo jest komuś zniszczyć życie w taki sposób

- mówiła Roxie w rozmowie z RMF FM.