Związek Roxie i Kevina nie przestaje budzić zaciekawienia, ale niestety, fani ostatnio nie mają zbyt wielu okazji, by im się przyjrzeć. Odkąd Mglej ogłosił, że znika z Internetu, 19-latka do absolutnego minimum ograniczyła dzielenie się wspólnymi kadrami. Niespodziewanie jednak jej ukochany powrócił do sieci! Miał do tego powód.

Reklama

Kevin natychmiast zareagował na zdjęcie Roxie Węgiel

Afery, które wybuchły na początku udziału Roksany Węgiel w "Tańcu z gwiazdami", mocno odbiły się na jej ukochanym. Wielu internautów zaczęło zarzucać Kevinowi m.in., że obsesyjnie kontroluje 19-latkę. By w końcu ukrócić dyskusje, zdecydował więc, że wycofa się z życia medialnego i poinformował, że swój profil na Instagramie zamierza przekazać fundacji.

Po tym oświadczeniu również sama Roxie zaczęła mniej chwalić się wspólnymi fotkami z 28-latkiem, a przynajmniej tak było do niedawna, bo w ostatnich tygodniach znów coraz śmielej zamieszcza na forum romantyczne kadry. Kilka dni temu nawet Roxie i Kevin polecieli do Paryża, co wokalistka pokrótce zrelacjonowała. Co ciekawe zdaje się, że zniknięcie Mgleja tak naprawdę było tylko chwilowe.

Instagram@roxie_wegiel

Chociaż 28-latek zapowiadał, że rezygnuje z prowadzenia swojego konta na Instagramie, niespodziewanie na nie powrócił! Póki co jednak nie publikuje nowych relacji czy zdjęć, ale za to komentuje fotki ukochanej! Teraz, gdy Roxie podzieliła się z odbiorcami zdjęciem w kostiumie znad basenu, które pochodzi z kampanii reklamowej, Kevin nie mógł się powstrzymać!

Fotkę opatrzył zaledwie dwiema emotkami - w kształcie serca i dłoni bijących brawa. Warto również wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy po odejściu Kevin komentuje 19-latce zdjęcia i to ze swojego profilu, tego samego, który chciał oddać w ręce fundacji. Przypominamy, że w swoim oświadczeniu z marca pisał:

Zobacz także

Droga osoby popularnej w internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji. Niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego

Czyżby jednak Kevin zmienił zdanie i możemy spodziewać się jego powrotu?

Reklama

Zobacz także: Roxie Węgiel beztrosko spędza czas w Sopocie. Nie zabrała ze sobą Kevina?

Kevin Mglej skomentował zdjęcie Roxie Węgiel Instagram@ roxie_wegiel

Instagram@roxie_wegiel