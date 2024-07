Kariera Patrycji Kazadi nabiera tempa. Jest aktorką, piosenkarką, gospodynią tanecznego show „You Can Dance” i być może już wkrótce zostanie międzynarodową gwiazdą. Dzięki udziałowi w projekcie „Poland Why Not” Patrycja ma szansę zaistnieć w Stanach Zjednoczonych!

Kazadi deklaruje jednak, że pomimo natłoku nowych zajęć, nie zamierza rezygnować z grania w serialach.

- Aktorstwo obok śpiewu jest tą dziedziną. W której czuję się dobrze i zamierzam się wciąż rozwijać. Poza tym, role w serialach zapewniają stały zarobek. Jesteśmy w Polsce i nasze realia mają niewiele wspólnego z rynkiem muzycznym na Zachodzie, gdzie podpisuje się kontrakty płytowe opiewające na kilka milionów dolarów- wyznała w rozmowie z „Faktem”.

Patrycja zdradza również, że w jej głowie pojawiają się pomysły na dalszą karierę telewizyjną!

- Kto wie, być może za kilkanaście lat postanowię, że chcę mieć taki talk-show jak Oprah Winfrey- mówi artystka.

Czy gwiazda nie przecenia swoim możliwości? Przyznajemy, że porównywanie się do ikony, jaką jest Oprah jest dość ryzykowne…

