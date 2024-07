Kayah należy do grona gwiazd, które choć olbrzymią popularność zyskały w latach 90-tych, wciąż utrzymują się na topie. Piosenkarka niezmiennie wzbudza też ogromne zainteresowanie mediów, choć kolorowa prasa z czasem zaczęła przywiązywać większą wagę do jej życia prywatnego niż kapitalnej twórczości. Przypomnijmy: Kayah PIERWSZY raz o powodach rozstania z Karpielem. Nie zabrakło tematu nowego faceta

Dziś Kayah obchodzi swoje 47 urodziny. Z tej okazji wokalistka umieściła wczoraj tuż przed północą wpis będący jej urodzinową refleksję. Gwiazda podkreśla, że choć jest zadowolona ze swojego życia, wciąż czuje głód kolejnych podbojów. Nie ukrywa również, iż miewała złamane serce, ale wciąż potrafi kochać. Dodaje też, że w przeciwieństwie do innych kobiet, cieszy ją upływ czasu.



Kochani, za chwile będę mieć 47 lat! Jestem usatysfakcjonowana , ale wciąż głodna. Widziałam wiele, ale wciąż jestem ciekawa. Miewałam złamane serce, ale ono wciąż umie kochać. I bije! Zmagam się z dniem codziennym, prozą życia…ale kocham życie i jego prozę. Kobiety tak często rozpaczają, że przybył im kolejny rok życia. A le co by to była za tragedia, gdyby im nie przybył? Nie jestem łatwa w życiu, ale instrukcja nie jest skomplikowana - czytamy na Facebooku gwiazdy.