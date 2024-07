Zgodnie z tradycją „MTV Unplugged” odbędzie się w kameralnej atmosferze, przy udziale niewielkiej widowni, składającej się głównie z wielbicieli artystki. Większość z nich stanowić będą wierni fani, którzy od lat nie opuszczają żadnych ważnych koncertów artystki. Osoby, które chciałyby do nich dołączyć, wciąż mają szansę na wygranie zaproszenia w konkursach organizowanych przez MTV, serwis viva. pl, klub Nokia, portal gazeta. pl i Radio Zet.

Będziecie mieć niepowtarzalną okazję wysłuchania na żywo przebojów Kayah w nowych aranżacjach oraz kilku premierowych utworów. Jednak to nie wszystko – Kayah zaprosiła do udziału w koncercie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które wystąpią razem z nią w wybranych utworach. Już wkrótce poznamy ich nazwiska.

„Każdy koncert jest dla mnie ważny. Są takie koncerty, które wymagają ode mnie więcej pracy, lub większej koncentracji, okupuje je większym stresem itd. Niewątpliwie ten koncert do takich zaliczam. Będzie rejestrowany i rozpowszechniany, a ja jestem bardzo odpowiedzialna. Jego formuła jest dla mnie trochę ograniczeniem, polem do sprawdzenia się w niecodziennych warunkach, ponieważ my od lat gramy elektronicznie, musimy się więc specjalnie przygotować. Ważny jest także dlatego, że wiele lat temu ta formuła stała się legendą i jest to premiera na polskim rynku. Poza tym wiecznie odczuwam głód grania inteligentnego, nie samych przebojów do czego jestem zmuszana na okrągło, bo generalnie tego oczekuje masowa publiczność. Tu mogę sobie pozwolić na coś bardziej wyszukanego i muzycznie i słownie, i to także jest wyzwanie. Nie tylko dla nas, ale myślę, że również dla publiczności i wierzę, że sobie ona poradzi. Oczekuję ludzi z kulturą, poczuciem rytmu i humoru.” – komentuje swój udział w przedsięwzięciu Kayah.

„MTV Unplugged” to unikatowa, stworzona przez MTV formuła koncertów z użyciem głównie akustycznych instrumentów. Nagranie z udziałem Kayah będzie pierwszym tego typu występem w Polsce i całej Europie Wschodniej i Środkowej.

Widzowie MTV będą mogli obejrzeć koncert na antenie stacji 21 grudnia o godz. 21.00.

Sponsorem „MTV Unplugged” z udziałem Kayah jest Nokia. Producentem wykonawczym koncertu jest firma Multimedia Interactive Channel, a reżyserem Artur Szyman. Postprodukcją zajmie się studio Badi Badi.

O „MTV Unplugged”

„MTV Unplugged” wymagają od muzyków przygotowania całkowicie nowych aranżacji swoich utworów, dzięki czemu znane przeboje brzmią inaczej niż zwykle i często zaskakują słuchaczy. Tak było w przypadku słynnego przeboju Alanis Morissette „Ironic”, który w wersji akustycznej jest prawie nie do poznania. Zdarzało się również, że utwór z „MTV Unplugged” stawał się popularniejszy od swojego oryginału, jak np. „Layla” Erica Claptona. Występy „bez prądu” mają niepowtarzalny klimat i dostarczają niezapomnianych wrażeń. Płyty CD i DVD z rejestracją koncertów „MTV Unplugged” to pozycje, które trafiają do kolekcji fanów oraz koneserów muzyki.

MTV rozpoczęło serię koncertów „bez prądu” w 1989 roku, po tym jak Jon Bon Jovi i Richie Sambora dali akustyczny koncert podczas gali MTV Video Music Awards. Pierwszy „MTV Unplugged” odbył się 26 listopada 1989 roku, a wzięli w nim udział brytyjski zespół Squeeze oraz muzycy rockowi Syd Straw i Elliot Easton. Od tej pory w akustycznych nagraniach brały udział największe gwiazdy, m.in. R. E. M., Mariah Carey, Pearl Jam, Björk, Bob Dylan, Oasis, Lauryn Hill, The Cure.

Jednym z najbardziej znanych jest koncert Nirvany z 1993 roku, który był ostatnim występem zespołu, zrealizowanym na kilka miesięcy przed śmiercią Kurta Cobaina. Występ ten zaliczany jest do najlepszych wykonań „MTV Unplugged”.

Koncerty „MTV Unplugged” są do dziś jednymi z najbardziej spektakularnych działań MTV na polu muzyki. Udział w nich jest dla artystów wyróżnieniem i umacnia ich pozycję na muzycznym rynku. W ostatnim czasie, we wrześniu 2005 r., w koncercie „bez prądu” wzięła udział Alicia Keys.