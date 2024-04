Po dwóch dekadach Kayah zdecydowała się na zakończenie współpracy z wytwórnią Kayax. Teraz dołączyła do niej kolejna artystka, która również postanowiła rozstać się z wytwórnią. Julia Wieniawa opublikowała na swoim Instagramie obszerne oświadczenie, pod którym wyraziła swoją opinie Kayah. Co miała do powiedzenia wokalistka?

Kayah komentuje rozstanie Julii Wieniawy z Kayaxem

W styczniu Kayah poinformowała, że zakończyła współpracę z Tomaszem Grewińskim, z którym prowadziła wytwórnię muzyczną Kayax od ponad dwóch dekad. Od 2017 roku z wytwórnią współpracowała również Julia Wieniawa, która zawarła z nimi kontrakt i wydała swój pierwszy album "Omamy". Niespodziewanie po siedmiu latach Julia Wieniawa również zdecydowała się na rozstanie z wytwórnią Kayax, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pragnę poinformować, że z dniem dzisiejszym rozwiązałam moją współpracę z wytwórnią KAYAX, tj. spółką Kayax Production & Publishing sp. z o.o. Nie będę komentowała skierowanego przeze mnie do KAYAX oświadczenia o rozwiązaniu współpracy, w tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z moim pełnomocnikiem. (...) Odnośnie do mojej współpracy z KAYAX wydane zostanie oddzielne oświadczenie — napisała Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa już dawno zakorzeniła się w naszym show-biznesie. Młoda artystka jest nie tylko aktorką i wokalistką, ale ostatnio spełnia się również w roli jurorki w "Mam Talent". Młoda gwiazda nie zamierza odstawiać kariery muzycznej na bok i wciąż dba swoje interesy. Kayah, która również rozstała się z wytwórnią Kayax pogratulowała jej mądrej decyzji.

Powodzenia Julcia! Mądra i odważna decyzja! Trzymam kciuki! — napisała Kayah.

Przypominamy, że 2 stycznia Kayah zakończyła swoją współpracę z wytwórnią Kayax i poinformował, kto dalej będzie zajmować się jej działalnością artystyczną. Wokalistka miała opublikować kolejne oświadczenie, w którym wyjaśnia, dlaczego zakończyła współprace z Tomaszem Grewińskim, ale jeszcze tego nie zrobiła.

