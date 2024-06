Jak co roku, w pierwszy weekend czerwca scenę w Opolu polskie gwiazdy rozgrzały swoimi występami do czerwoności. Na festiwalu wystąpili m.in. Roksana Węgiel, Andrzej Piaseczny czy Krzysztof Zalewski. Występ Kayah jej fani mogą zapamiętać jednak na długo! Artystka publicznie zwróciła się do Ireny Santor, której piosenkę śpiewała. Co tam się stało?

Reklama

Kayah przeprasza za wykonanie piosenki Ireny Santor

Częścią tegorocznego festiwalu w Opolu był wyjątkowy koncert "Zakochani są wśród nas", podczas którego artyści i artystki wykonali doskonale znane przeboje autorstwa Janusza Kondratowicza. Kayah przypadł utwór "Powrócisz tu", który Polki i Polacy poznali dzięki niezapomnianemu wykonaniu Ireny Santor.

Gołym okiem widać było, że Kayah włożyła w swój występ ogrom emocji, a na jego zakończenie zdecydowała się zwrócić do samej Ireny Santor w zaskakujących słowach! Wokalistka postanowiła przeprosić diwę polskiej piosenki:

Pani Ireno, przepraszam - skwitowała swój występ Kayah.

Łukasz Kalinowski/East News

Słowa Kayah można odczytać jako wyraz pokory wobec talentu i legendy postaci, jaką jest dla polskiej sceny muzycznej Irena Santor. Czy przeprosiny były słuszne? Fani szybko to ocenili, a ich zdania nt. wykonania Kayah były mocno podzielone:

Kayah jak śpiewa to całą sobą, piękna aranżacja

Kayah super brawo

Kayah? To repertuar nie dla niej

Bartosz Krupa/Dzien Dobry TVN/East News

Nie tylko Kayah zachwyciła publiczność festiwalu: fanom na długo zapadnie w pamięć występ Roksany Węgiel na scenie w Opolu - 19-latka porwała widownię nie tylko wokalem, ale również stylizacją.

Zobacz także

Myślicie, że Kayah słusznie zwróciła się do Ireny Santor?

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądały gwiazdy ostatniego dnia Festiwalu w Opolu. Kayah w piórach, a Kukulska w krótkiej mini