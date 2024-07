To wcale nie Katy Perry, a Russell Brand opublikował jej zdjęcie na Twitterze zdjęcie bez makijażu. Podobno Katy jest wściekła na swojego męża!

- To była kiepska fotka i nie byłam zadowolona, że znalazła się w internecie. Dlatego obmyślam zemstę - powiedziała gwiazda w jednym z wywiadów.

Katy postanowiła zemścić się na swoim mężu, już nie możemy się doczekać jak będzie wyglądała jej odgrywka. Tymczasem jej męża możemy podziwiać w najnowszym Cosmopolitan, który obwołał go samcem roku.

Russell Brand pojawił się też na okładce najnowszego numeru amerykańskiego wydania Cosmopolitan. Aktor uzyskał tytuł "Fun Fearless Male Od The Year", czyli w wolnym tłumaczeniu Zabawnego Nieustraszonego Samca Roku. Wedłu cosmo to jeden z najseksowniejszych facetów na świecie!

Dla nas jest tylko posiadaczem wygolonej, chudej klaty i paskudnego swetra. Nie możemy zdecydować co gorsze - Katy bez makijażu, czy Russel w Cosmo. A Wy co sądzicie?