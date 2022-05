Katy Perry przekazała ważne słowa po porodzie Rihanny! Co powiedziała piosenkarka?

Na niedzielnej gali MTV Video Music Awards 2014 pojawiła się sama śmietanka amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Nagrody muzycznej stacji były zawsze doskonałą okazją dla gwiazd, aby zaszaleć z kreacjami i w tym roku było podobnie - kilka stylizacji będziemy pamiętać jeszcze bardzo długo. Przypomnijmy: Najlepsze kreacje gwiazd na wielkiej gali MTV VMA 2014 Prawdziwą furorę na czerwonym dywanie zrobiła Katy Perry . Wokalistka wraz z Riffem Raffem pojawiła się w identycznych dżinsowych zestawach, do złudzenia przypominających te, w których w 2001 roku na American Music Awards przyszli Britney i Justin . Stylizacja Spears i Timberlake''''''''a od tamtej pory jest już niemal legenda, a wybór Katy nie był przypadkowy - gwiazda świadomie skopiowała ten look, puszczając oko do publiczności, jak i samej Britney. Nie umknęło to uwadze starszej koleżanki i na Twitterze Spears pojawił się odpowiedni wpis. Kiedy już myślałam, że dżinsowa sukienka odejdzie w zapomnienie... Przywróciłaś ją do życia! Wyglądałaś dziś wspaniale - napisała Britney do Katy. Podekscytowana Katy Perry niemal od razu jej odpisała. Dałam z siebie wszystko, mam nadzieję, że Ci się podobało! Porównajcie sami. Miły gest ze strony Katy Perry? Zobacz: To nagranie robi prawdziwą furorę w sieci. Córka Beyonce naśladuje ją na VMA Gwiazdy na MTV Video Music Awards 2014: