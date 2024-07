Kate Moss, która aktualnie przebywa ze swoim mężem Jamiem Hincem i znajomymi w Hiszpanii nie jest odstępowana przez paparazzi na krok. Gwiazda, która w tym roku skończyła 40 lat nie wygląda na co dzień tak jak na okładkach, ale i tak daje radę. Podoba nam się też to, że ubiera się całkowicie normalnie. Nie dba do końca o swój wizerunek, rezygnuje z makijażu i krzykliwych kreacji - jest na wakacjach!

Kate Moss podczas swoich hiszpańskich wakacji nosi czarne rurki, modny top z koronkowym wykończeniem, zwykłe sandałki i wygodną torbę na długim pasku. Wszystko świetnie ze sobą gra. Jest na luzie i bez udziwnień, a do tego każda z nas może się ubrać w identyczny sposób! ;)

