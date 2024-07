Kate Moss właśnie skończyła 40 lat! A wciąż uchodzi za ikonę stylu i piękna. Co więcej, nadal jest czynna zawodowo, jako modelka i wielkie marki chętnie angażują ją chociażby do swoich kampanii reklamowych. Kate ma na nich ciało 20-latki, ale najwyraźniej to działanie dobrych grafików...

Na swoją urodzinową imprezę, modelka przyszła w czarnej mini i masywnych botkach na wysokim obcasie. Jej odsłonięte, gołe nogi były jednak dalekie od tego, jak wyobrażałyśmy je sobie, oglądając zdjęcia Kate z rozładówek i profesjonalnych sesji. Chude kolana i już nie zbyt jędrna skóra Kate burzą trochę mit o jej doskonałości. A gdyby je zasłoniła, nadal by trwał...