Księżna Katarzyna, coraz częściej nazywana także Królową Skromności, pokochała militarny look z jesienno-zimowej kolekcji Alexandra McQueena.

Kate, która pokazała się w kilku kreacjach z popularnych sieciówek, przełamuje swój skromny styl ubraniami z najwyższej półki. Najbardziej przypadł jej do gustu właśnie McQueen.

Podczas wizyty w Birmingham, gdzie księżna wspierała ofiary zamieszek w Anglii, Kate postawiła na surową i formalną stylizację.

Gdy okazało się jednak, że za projekt odpowiada słynny dom mody, ten zachowawczy na pierwszy rzut oka look zamienia się w wielką modę.

Żona księcia Williama po raz drugi wybrała strój z tej samej linii. Kilka tygodni Kate zaprezentowała się w płaszczu z tej samej kolekcji.

Reklama