Katarzyna Skrzynecka kocha zwierzęta, a szczególną sympatią darzy psy. W czerwcu razem z mężem Marcinem Łopuckim i córeczką Alikią pożegnali swojego ukochanego spaniela Leona, który chorował na nowotwór. Był z nimi przez 13 lat.

Leon towarzyszył aktorce prawie wszędzie - podczas wywiadów, na spacerach z córeczką, w telewizji, na niektórych eventach. Był też na jej ślubie!

Kasia Skrzynecka nie wyobraża sobie życia bez psa, więc mogliśmy się domyślać, że prędzej czy później w jej domu pojawi się nowy nowy członek rodziny. I tak się stało.

Mały spanielek pojechał nawet już nawet w pierwszą podróż z Kasią, Marcinem Łopuckim i ich córeczką. A aktorka, pokazując nowego pieska na Facebooku, wykorzystała okazję, by wyedukować fanów - jak należy przewozić czworonoga w aucie.

Mili Kierowcy-psiarze, pamiętajmy o bezpieczeństwie transportu zwierząt w trasie. Czas wakacji, nasz pies siedzący luzem w aucie w razie wypadku lub nagłego ostrego hamowania nie ma żadnej przyczepności! Aby nie narażać zwierzęcia na poważne obrażenia lub tragiczne spotkanie z przednią szybą, przewozimy czworonożnych członków rodziny w bezpiecznej wygodnej torbie-transporterze, UMOCOWANEJ PASEM i specjalnie przystosowanej rozmiarem, miękkością i wentylacją do bezpiecznej i wygodnej podróży naszego psa (podobnie kota oczywiście)

Dorosłe i duże psy także powinny podróżować na dalszej trasie w szelkach specjalnie mocowanych do pasa bezpieczeństwa.

Obowiązkowo podróżuje z nami świeża woda i miska do pojenia - można kupić nawet składaną silikonową miseczkę

MIŁYCH WAKACJI - napisała Skrzynecka.