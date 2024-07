Katarzyna Zielińska nago na okładce "Playboya"! Mamy zdjęcie lutowej okładki słynnego magazynu dla mężczyzn z aktorką w roli głównej. Gwiazda pozuje nago na siedzeniu luksusowego samochodu. Podoba się Wam okładka z Kasią?

Kasia Zielińska zadebiutowała na okładce "Playboya". Okładkowe zdjęcie jest czarno białe. Czy cała sesja będzie również w takim stylu? Przekonamy się niebawem, kiedy magazyn trafi do sprzedaży. Co Zielińska mówi na temat okładki Playboya?

Sesja to była naprawdę frajda. Miałam przyjemność pracować z prawdziwymi artystami, więc czułam się naprawdę komfortowo. Zdjęcia robił Mateusz Stankiewicz. Lubię jego poczucie estetyki i to jak, jako fotograf, patrzy na kobietę. Współpraca z nim to sama przyjemność - podkreśliła Kasia.