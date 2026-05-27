Katarzyna Cerekwicka przekazała w Dzień Matki wiadomość, która natychmiast poruszyła jej fanów: artystka została mamą. Na Instagramie opublikowała osobisty wpis i po raz pierwszy pokazała zdjęcie z dzieckiem na rękach.

Katarzyna Cerekwicka od lat trzyma życie osobiste z dala od medialnego zgiełku. Jeszcze niedawno w sieci krążyły domysły dotyczące ciąży, ale artystka konsekwentnie nie robiła z tego tematu. Swoją radością podzieliła się w Dzień Matki. To właśnie wtedy do sieci trafiło jej pierwsze zdjęcie z dzieckiem.

Katarzyna Cerekwicka urodziła synka. Piękną wiadomością podzieliła się w wyjątkowy sposób. Zacytowała wiadomość, którą dostała od własnej mamy właśnie w Dzień Matki:

„Jak tam mamuśka? Dziś masz swoje święto. Cudownie jest, prawda? Syneczka zawsze będziesz kochała. Teraz jest malutki, później urośnie, a Twoja miłość zostanie na zawsze…” Takiego smsa dostałam dziś rano od mojej mamy. Jak zwykle mnie wzruszyła. To właśnie z nią od zawsze dzielę swoje troski, radości i najważniejsze momenty życia.

Katarzyna Cerekwicka o macierzyństwie

W dalszej części wpisu Katarzyna Cerekwicka przyznała:

I chyba dopiero teraz naprawdę rozumiem, co miała na myśli przez wszystkie te lata, mówiąc, że dziecko to największy cud. Nie sądziłam, że istnieją we mnie tak ogromne pokłady troski, czułości, cierpliwości i spokoju A uśmiech mojego dziecka będzie potrafił zatrzymać cały świat i sprawić, że wszystko inne na chwilę przestanie mieć znaczenie. Macierzyństwo to najpiękniejsza przygoda mojego życia. Pełna miłości wzruszeń i szczęścia, którego nie da się opisać słowami.

Na koniec dodała:

Mamo… teraz już rozumiem. Kocham Cię.

