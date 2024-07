Katarzyna Smutniak na Festiwalu Filmowym w Cannes 2015

1 z 10

Stylowa Katarzyna Smutniak na czerwonym dywanie w Cannes

Kasia Smutniak to polska modelka i aktorka na stałe mieszkająca we Włoszech. To właśnie w tym kraju jej kariera nabrała dużego tempa! Kasia gra duże, pierwszoplanowe role u największych reżyserów. Ponadto Smutniak robi kampanie reklamowe dla dużych marek. Nic dziwnego! Jej uroda zachwyca za każdym razem. Zobacz też: Smutniak rozkręca karierę za granicą. Zadebiutowała jej kampania dla znanej marki

Kasia pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Cannes a premierze filmu "Mia Madre" w towarzystwie swojego partnera, producenta fillmowego - Domenico Procacci. Aktorka była ubrana w prostą, białą suknię, do której dobrała błyszczące dodatki - niewielką torebkę oraz sandały z kryształkami. Look dopełniły zaplecione włosy oraz naturalny, dziewczęcy makijaż.

Jak Wam się podoba stylizacja Kasi z czerwonego dywanu?

Zobacz też na Polki.pl: Kasia Smutniak - W pogoni za szczęściem