Marcin Hakiel nie oszczędził byłej żony i jej nowego partnera na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Chociaż prezenter chciał zachęcić go, by odciął się od przeszłości, on kontynuował. W pewnym momencie nawet uderzył w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, twierdząc, że... to oni nie dają mu spokoju! Marcin Hakiel uderza w byłą żonę w programie Kuby Wojewódzkiego Chociaż temat rozstania Marcina Hakiela i Kasi Cichopek wydawał się zakończony, tancerz znalazł kolejne szczegóły, którymi postanowił podzielić się w programie Kuby Wojewódzkiego . Gwiazdor TVN, mimo iż sam podpytywał go o całą sprawę, jednocześnie starał mu się zakomunikować, że czas najwyższy odciąć się od przeszłości. To było takim moim momentem, kiedy cię chciałem zaczepić, gdy opowiadałeś o tym, że wynająłeś detektywa, żeby dowiedzieć się o swojej byłej małżonce. Ty uważasz naprawdę, że to powinno być dobrem publicznym? [...] To jest dla ciebie terapia czy walka o atencję? - dopytywał Kuba. Marcin Hakiel postanowił się wytłumaczyć z zarzutów odnośnie ciągłe poruszania tematu rozstania z Katarzyną Cichopek. To jest normalne. Jeśli coś się dzieje nie tak w małżeństwie, to i tak masz się dowiedzieć. Sam mam jeździć? Poza tym wszyscy moi przyjaciele wiedzą, jak to wyglądało. Z szacunku dla swoich dzieci nie opowiadam całej historii, ale po prostu pewnego dnia wstałem i stwierdziłem, że muszę wynająć detektywów, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Bo jak ci się sypie małżeństwo i nie wiesz do końca, czemu ci się sypie, to fajnie jest wiedzieć, co się dzieje w twoim życiu - wyjaśnił Marcin Hakiel. Dalej tancerz przyznał, że po rozwodzie nie czuje się cały czas kojarzony z ex żoną i nie zauważa etykiety "byłego męża Kasi Cichopek". Stwierdził, że właśnie dopiero po rozstaniu...