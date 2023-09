Kiedy się poznali, on był zapracowanym samotnym ojcem, a jej pierwsze małżeństwo się rozpadało. Gdy po dwóch latach znajomość Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego przerodziła się w miłość, mało kto wierzył, że ich uczucie przetrwa. Ten „chwilowy kaprys” trwa już od 14 lat, a namiętność między aktorką i sportowcem wcale nie gaśnie. Co więcej, okazuje się, że w przypadku Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina Łopuckiego lockdown okazał się niezwykle cennym, choć w kwestii finansowej bardzo trudnym, doświadczeniem. W rozmowie z magazynem Party, zakochani podzielili się zaskakującym wyznaniem. Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki tęsknią za lockdownem Katarzyna Skrzynecka, która ostatnio świętowała 52. urodziny , może pochwalić się wyjątkowo udanym życiem - zarówno tym prywatnym, jak i zawodowym. Co więcej znana aktorka i Marcin Łopucki mimo długiego stażu nie mogą narzekać na nudę i rutynę w związku, a wręcz przeciwnie - ciągle za sobą tęsknią. Jak im się to udało? Nasza rodzina funkcjonuje jak dobra firma. Każdy zarządza swoim czasem, ale również dba i troszczy się o innych „pracowników”. Odkąd skończyła się pandemia, rzeczywiście non stop pracujemy. Zwłaszcza Kasia, która obecnie gra w dziewięciu różnych spektaklach i w serialu. Śmiejemy się, że po kilkunastu latach wspólnego życia zostały nam właściwie tylko wspólne nocki. Zdaję sobie sprawę, jak źle może to zabrzmieć, ale… czasem tęsknię za lockdownem - wyznał Marcin Łopucki. Jak się okazuje, ze względu na wolne zawody, jakie wykonuje ta dwójka, Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki nie mają aż tyle czasu na spędzanie wspólnych chwil i celebrację codzienności. Dla małżeństwa czas lockdownu był momentem, w którym mogli nadrobić wszelkie...